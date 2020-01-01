Олеся Максименко Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 93 тыс. человек За сутки выявлено 445 инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 445 новых случаев инфицирования COVID-19.

В числе заболевших — 80 детей и 184 жителя старше 50 лет. Лечение на дому проходят 404 человека, в больницах — 41 пациент.

За сутки умер 21 житель Прикамья, 399 человек выздоровело. В целом с начала пандемии в регионе было зафиксировано 93270 случаев заболевания коронавирусом.

Доля свободного коечного фонда составляет 27,5%. Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае в штатный режим работы было переведено почти 350 «ковидных» койко-мест.

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