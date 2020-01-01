Олеся Максименко
В Пермском крае свернули часть «ковидного» коечного фонда
В штатный режим переведены 350 коек
В шести больницах Прикамья около 350 коек переведены в штатный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом минздраве.
По данным агентства, к обычной работе вернулись 200 коек в Пермской краевой клинической психиатрической больнице. Кроме того, в штатный режим переведена часть коечного фонда в Октябрьском, Осинском и Чайковском округах.
Добавим, доля свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 в регионе составляет чуть более 30%.
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