Олеся Максименко В Пермском крае свернули часть «ковидного» коечного фонда В штатный режим переведены 350 коек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В шести больницах Прикамья около 350 коек переведены в штатный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом минздраве.

По данным агентства, к обычной работе вернулись 200 коек в Пермской краевой клинической психиатрической больнице. Кроме того, в штатный режим переведена часть коечного фонда в Октябрьском, Осинском и Чайковском округах.

Добавим, доля свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 в регионе составляет чуть более 30%.

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