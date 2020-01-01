Подростка, убившего свою семью, приговорили к принудительному лечению ЧП произошло 1 марта в п. Октябрьский Поделиться Поделиться Твитнуть

Судом Октябрьского района вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 16-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, молодой человек 1 марта 2021 года совершил убийства своих родителей и младшей сестры в п. Октябрьском Пермского края. По первоначальной версии, в преступлении подозревался глава семейства, но экспертиза показала, что среди убитых не сын, а как раз отец.

После совершения убийств подросток отправился в Екатеринбург, где был задержан.

При проведении следственных действий несовершеннолетний подтвердил свою причастность к убийству членов своей семьи и хищению денежных средств, а также дал признательные показания. Мотивом совершения убийств он назвал семейные конфликты.

Судом установил факт совершения подростком общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости. Он направлен для лечения в психиатрический стационар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.