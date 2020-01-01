Подросток из Октябрьского признался в тройном убийстве своей семьи Поделиться Поделиться Твитнуть

Задержанный в Екатеринбурге 16-летний подросток признался в тройном убийстве своей семьи. Он даёт признательные показания на видео, размещённом СУСК РФ.

Подросток говорит, что он 1 марта сначала убил свою мать, затем убил отца, затем свою 12-летнюю сестру.

Напомним, убийство произошло в п. Октябрьском Пермского края. По первоначальной версии, все убийства совершил глава семейства, но экспертиза показала, что среди убитых не сын, а как раз отец.

После совершения преступления подросток отправился в Екатеринбург, где был задержан и отправлен на место преступления для следственных действий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.