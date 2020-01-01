Задержан подозреваемый в убийстве целой семьи: им оказался 16-летний сын погибших Опрошено 175 свидетелей Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю, в Екатеринбурге задержан 16-летний подозреваемый в убийстве трёх членов своей семьи (убийство произошло в п. Октябрьском Пермского края 1 марта) — своей матери, отца и 12-летней сестры.

Как отметили в СУ СКР, изначально подозреваемым считался глава семейства, но после экспертиз установлено, что подозреваемый — в числе убитых. Также поменялась и картина трагедии: изначально считалось, что отец убил двоих детей, свою жену и сбежал.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — пояснили в СКР.

Подросток задержан в Екатеринбурге и доставлен на место преступления для проведения следственных действий.

«Допрошено не менее 175 свидетелей, в том числе родственники потерпевших, одноклассники детей семьи, педагоги школы, друзья и знакомые, коллеги по работе, жители близлежащих частных домов. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, осмотрен компьютер, получена детализация электронных соединений абонентов», — резюмировали в СКР.

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