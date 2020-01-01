Назначен руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края Екатерина Ашифина ранее исполняла обязанности руководителя ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Руководителем ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» назначена Екатерина Ашифина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее Афишина исполняла обязанности главы Дирекции ООПТ.

Прежний директор ГБУ Екатерина Овчинникова уволилась по собственному желанию. Заявление было написано после того, как краевая прокуратура сообщила о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проверки деятельности ведомства.

В частности, речь шла об организованном не на должном образе учёте и мониторинге численности охотничьих ресурсов, среды обитания объектов охоты. Также в числе нарушений — отсутствие мер по выявлению административных правонарушений; фиксации фактов причинения вреда объектам окружающей среды, совершаемых на охраняемой территории, и т.д.





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