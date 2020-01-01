Анна Брюханова Контракт на семь межмуниципальных маршрутов заключат с ООО «Компас» Снижение стоимости составило 23 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Определён подрядчик на выполнение перевозок по семи межмуниципальным маршрутам. По итогам открытого конкурса победителем объявлено ООО «Компас», второе место заняло ООО «Дизель». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего на конкурс было подано две заявки. Снижение стоимости контракта составило 23 млн руб. (1,6%). В итоге цена договора уменьшилась до 1,46 млрд руб.

ООО «Компас» будет обслуживать маршруты №116, 117, 118, 153, 170, 340 и 530. Транспортные средства оборудуют датчиками учёта пассажиропотока, а также переносными и стационарными валидаторами. Срок выполнения перевозок — с сентября 2021 года по май 2027 года.

Напомним, что в августе ООО «Автомания» подало жалобу в краевое УФАС на действия заказчика и уполномоченного органа. Заявитель посчитал, что конкурс проводился с нарушением. В документации были указаны маршруты и остановочные пункты, которых нет в Реестре муниципальных маршрутов, а параметры камер видеонаблюдения в салоне не соответствовали законодательству.

Комиссия антимонопольной службы Пермского края признала жалобу необоснованной. На конкурсе разыграли пока неутверждённые маршруты, а изменения внесут, когда у действующего перевозчика закончится лицензия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.