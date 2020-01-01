Анна Брюханова «Таких маршрутов не существует» Определение перевозчика на семь межмуниципальных маршрутов приостановлено по жалобе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Процедура определения поставщика услуг на семь междугородних автобусных маршрутов приостановлена. В УФАС по Пермскому краю поступила жалоба от ООО «Автомания». Заявитель указывает на противоправные действия заказчика и уполномоченного органа при объявлении конкурса. Информация об этом представлена на портале госзакупок.

В начале августа ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» объявило открытый конкурс на выполнение регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам №№116, 117, 118, 153, 170, 340 и 530. Максимальная цена контракта за семь направлений — 1,49 млрд руб.

Однако в ООО «Автомания» посчитали, что правила размещения закупки были нарушены, поскольку информация конкурсной документации не соответствуют данным Реестра муниципальных маршрутов.

Во-первых, заявитель считает, что подрядчик понесёт невосполнимые затраты, поскольку указанные в КД протяжённость маршрута, количество транспортных средств и их класс каждого направления не соответствует официальным данным. Например, протяжённость маршрута №153 «П. Дивья» — «Автовокзал г. Пермь, ч/з п. Полазна» составляет, согласно конкурсной документации, 60,3 км вместо зарегистрированных в Реестре 67,6 км.

Во-вторых, также ссылаясь на Реестр, заявитель утверждает, что перечень остановочных пунктов и сами названия маршрутов не совпадают с официальным документом. Например, указанный в КД список остановок на маршрутах №170 и №530 полностью не соответствует данным Реестра. А название маршрута №170 «Г. Пермь» — «Г. Добрянка» из официального источника заменили на «Г. Добрянка» — «Автовокзал г. Пермь».

«Закупочная процедура проводится в отношении маршрутов, которых нет в Реестре, а следовательно, в соответствии с нормами Закона о контрактной системе, Закона об организации перевозок, таких маршрутов не существует. Следовательно, закупка не может проводиться в отношении несуществующих объектов закупки», — считает заявитель.

В качестве последнего аргумента ООО «Автомания» указывает на нарушении законодательства. Согласно 16-ФЗ разрешение камер видеонаблюдения в салоне должно составлять не менее 1200х1000 пикселей. В разделе «Дополнительное оборудование и экипировка» конкурсной документации сказано, что требуемое разрешение к видеооборудованию — 1080х720 пикселей. По мнению заявителя, это вводит участников закупки в заблуждение и нарушает их законные права и интересы.

ООО «Автомания» требует провести внеплановую проверку закупки и выдать заказчику и уполномоченному органу соответствующие предписания.

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