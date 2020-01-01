Анна Брюханова Жалоба на конкурс по определению подрядчика на межмуниципальных маршрутах признана необоснованной Победитель закупки будет определён в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Определение подрядчика на семь межмуниципальных маршрутов Пермского края продолжается после отмены приостановки конкурса. Комиссия признала жалобу от ООО «Автомания» необоснованной. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, что в Пермском крае разыгрывают семь межмуниципальных автобусных маршрутов на сумму 1,49 млрд руб. Подрядчик будет осуществлять пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на направлениях №116, 117, 118, 153, 170, 340 и 530. Срок исполнения работ — с сентября 2021 года по май 2027 года.

Позднее ООО «Автомания» подало жалобу в краевое УФАС. Заявитель посчитал, что заказчик и уполномоченный орган нарушили правила размещения закупки, поскольку в документации указали несуществующие маршруты и остановочные пункты, а также неверные параметры для камер видеонаблюдения. В качестве аргумента заявитель привёл Реестр муниципальных маршрутов и 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

Рассмотрев жалобу заявителя, комиссия признала её необоснованной.

Во-первых, на данный момент маршруты, указанные в лоте, осуществляются по нерегулируемым тарифам. То есть, сведения об этих направлениях как о маршрутах с регулируемыми тарифами будут разработаны, когда свидетельства действующего перевозчика перестанут действовать. К тому же, по мнению комиссии, Реестр муниципальных маршрутов не является нормативно-правовым актом.

Во-вторых, установленные заказчиком дополнительные требования к оборудованию не противоречат законодательству. В доводе жалобы заявитель указал на неверное разрешение камер видеонаблюдения в 1080х720 пикселей.

Как пояснил заказчик ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края», этот показатель установлен не для камер видеонаблюдения в салоне автобуса, а для оборудования, которое контролирует действия подрядчика. Таким образом, это не противоречит 16-ФЗ.

Приостановка определения поставщика отменена. В понедельник, 6 августа, комиссия по осуществлению закупок рассмотрела вторые части заявок. Всего на конкурс заявилось два участника — ООО «Компас» и ООО «Дизель». Победитель будет определён в ближайшее время.

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