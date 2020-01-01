МКУ «Городское управление транспорта» выставило на аукцион семь трамвайных маршрутов Цена контракта — 203,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми разыгрывают семь трамвайных маршрутов. В состав лота входят направления №2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12. Начальная максимальная стоимость договора — 203,8 млн руб. Аукцион состоится 16 сентября 2021 года в 09:00. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, трамваи оборудуют навигационной системой, автоинформаторами для пассажиров, аппарелью, переносными валидаторами и системой отопления. Стационарные валидаторы, а также системы видеофиксации и учёта пассажиропотока появятся в трамваях 2008 года выпуска и позднее.

Количество транспортных средств, предусмотренное расписанием, колеблется от 5 до 16 в будние дни в зависимости от маршрута. Срок выполнения перевозок — с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее эти же маршруты были выставлены на торги за 77 млн руб. Срок выполнения работ — сентябрь 2021 года. На аукцион была подана всего одна заявка — от МУП «Пермгорэлектротранс», она же и стала победной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.