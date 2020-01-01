Анна Брюханова
В Перми на конкурс выставлены восемь трамвайных маршрутов
МКУ «Городское управление транспорта» выставило на аукцион восемь трамвайных маршрутов Перми. Цена за первый лот составляет 77 млн руб. В него включены маршруты №№2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12. Стоимость второго лота — 91 млн руб., в него входит маршрут №4. Аукцион проведут 19 августа. Информация об этом представлена на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации на маршруты будут выпущены трамваи серии 71-623 и 71-619кт не ранее 2008 года выпуска. Все трамваи будут оснащены системой бескондукторной оплаты проезда. В салонах должны быть камеры видеонаблюдения и кондиционеры. Трамваи также оборудуют системами аудиоинформирования пассажиров, навигационного контроля и мониторинга пассажиропотока.
Период обслуживания маршрутов №№2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 — сентябрь 2021 года, трамвая №4 — с 1 сентября по 30 ноября 2021 года. Согласно приложению к контракту протяжённость маршрутов №4, №8 и №11 рассчитана исходя из обычного пути следования, то есть по ул. Уральской до м/р Висим.
Напомним, что ремонт трамвайных путей на ул. Уральской планируется завершить в сентябре этого года.
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