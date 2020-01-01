Анна Брюханова В Перми на конкурс выставлены восемь трамвайных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МКУ «Городское управление транспорта» выставило на аукцион восемь трамвайных маршрутов Перми. Цена за первый лот составляет 77 млн руб. В него включены маршруты №№2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12. Стоимость второго лота — 91 млн руб., в него входит маршрут №4. Аукцион проведут 19 августа. Информация об этом представлена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации на маршруты будут выпущены трамваи серии 71-623 и 71-619кт не ранее 2008 года выпуска. Все трамваи будут оснащены системой бескондукторной оплаты проезда. В салонах должны быть камеры видеонаблюдения и кондиционеры. Трамваи также оборудуют системами аудиоинформирования пассажиров, навигационного контроля и мониторинга пассажиропотока.

Период обслуживания маршрутов №№2, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 — сентябрь 2021 года, трамвая №4 — с 1 сентября по 30 ноября 2021 года. Согласно приложению к контракту протяжённость маршрутов №4, №8 и №11 рассчитана исходя из обычного пути следования, то есть по ул. Уральской до м/р Висим.

Напомним, что ремонт трамвайных путей на ул. Уральской планируется завершить в сентябре этого года.

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