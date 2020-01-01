Ремонт трамвайных путей на ул. Уральской в Перми закончится в сентябре Уже обновлены 2 км путей из запланированных 2,5 км Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт по обновлению трамвайных путей на ул. Уральской планируется завершить в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главного инженера МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова.

Общая протяжённость путей, подлежащих реконструкции, составляет 2,5 км, отремонтированных — 2 км. На данный момент закончены пересечения с улицами Ивановской и Лифанова, сейчас в работе — пересечения с улицами Индустриализации, Работницы, и дальше подрядчик будет двигаться в сторону ул. Розалии Землячки.

Участки улиц, которые пересекаются с трамвайными путями, будут открываться для движения транспорта поэтапно.

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