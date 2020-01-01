Мария Сыропятова Желающих проектировать путепровод на ул. Монастырской не нашлось Сроки подачи заявок продлены до 13 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурс на проектные работы по реконструкции автодорожного путепровода на ул.Монастырской в Перми признан несостоявшимся. Данные об этом размещены на портале госзакупок. Причина — отсутствие заявок от подрядчиков.

Согласно извещению было принято решение о продлении срока подачи первых частей заявок до 13 сентября, целиком конкурсная документация должна быть подана до 16 сентября 2021 года. Итоги торгов будут подведены 21 сентября.

Начальная стоимость контракта составляет 34,9 млн руб.

Согласно конкурсной документации подрядная организация должна в срок до 26 ноября 2022 года создать проект реконструкции путепровода, подходов к сооружению, пространства под мостом и прилегающих территорий — речь об объектах культурного наследия Доме Мешкова и корпусе института железнодорожного транспорта.

Готовый проект должны одобрить МКУ «Пермблагоустройство» и Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Напомним, что путепровод на ул.Монастырской 1898 года постройки признали аварийным ещё в 1999 году. Тогда же было введено ограничение в 10 т, которое не рекомендовалось превышать проходящему транспорту.

В 2011 году состоялось очередное обследование объекта, по итогам которого его состояние признали неудовлетворительным. Но было решено, что при постоянном мониторинге эксплуатировать его можно.

В 2014 году собственник объекта — ОАО «РЖД» — вновь провёл мониторинг состояния путепровода. Отрицательной динамики железнодорожники не зафиксировали. В 2017 и 2018 годах было проведено ещё несколько проверок.

В августе 2019 года ОАО «РЖД» и горадминистрация подписали соглашение о безвозмездной передаче путепровода в муниципальную собственность. В ноябре 2019 года максимальная допустимая нагрузка на объект была уменьшена с 10 т до 5 т. В 2020-ом после временных мероприятий по укреплению сооружения — увеличена до 20 т.

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