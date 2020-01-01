Проект реконструкции путепровода на ул. Монастырской оценили в 34,9 млн руб. Документ должен быть готов к ноябрю 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автодорожного путепровода на ул. Монастырской перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги. Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 34,9 млн руб.

Согласно конкурсной документации подрядная организация должна в срок до 26 ноября 2022 года создать проект реконструкции путепровода, подходов к сооружению, пространства под мостом и прилегающих территорий — речь об объектах культурного наследия Доме Мешкова и корпусе института железнодорожного транспорта.

Готовый проект должны одобрить МКУ «Пермблагоустройство» и Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 30 августа. Итоги закупки подведут 7 сентября.

Путепровод на ул. Монастырской 1898 года постройки признали аварийным ещё в 1999 году. Тогда же было введено ограничение в 10 т, которое не рекомендовалось превышать проходящему транспорту.

В 2011 году состоялось очередное обследование объекта, по итогам которого его состояние признали неудовлетворительным. Но было решено, что при постоянном мониторинге эксплуатировать его можно.

В 2014 году собственник объекта — ОАО «РЖД» — вновь провёл мониторинг состояния путепровода. Отрицательной динамики железнодорожники не зафиксировали.

Затем было проведено ещё несколько проверок, в частности в 2017 и 2018 годах. В августе 2019 года ОАО «РЖД» и горадминистрация подписали соглашение о безвозмездной передаче путепровода в муниципальную собственность. В ноябре 2019 года максимальная допустимая нагрузка на объект была уменьшена с 10 т до 5 т.

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