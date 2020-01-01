Елена Синица

Рейсы из Перми в Дубай возобновятся в середине октября

Перелёты планируются раз в неделю

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Самолёт-в-облаках

Авиакомпания Flydubai возобновит прямые рейсы из Перми в Объединённые Арабские Эмираты с 16 октября. Рейсы будут осуществляться в обоих направлениях. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Перелёты по этому направлению планируются один раз в неделю — по субботам. Время в пути составит  5 часов 25 минут. 

Цена билета — от 14,3 тыс. руб. в одну сторону.

До этого авиакомпания приостанавливала рейсы из Перми из-за низкой загрузки рейсов.

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