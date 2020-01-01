Олеся Максименко Рейсы из Перми в Дубай временно приостановлены Авиасообщение по этому направлению планируется возобновить 7 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Flydubai приостановила рейсы Пермь — Дубай. Как сообщили «Новому компаньону» в аэропорте Большое Савино, рейсы планируется возобновить 7 августа, в целом полётная программа рассчитана до 30 октября 2021 года.

По словам пресс-секретаря пермского аэропорта Евгения Кузнецова, отмена перелётов связана с низкой загрузкой рейсов, которая, в свою очередь, может быть вызвана окончанием сезона в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, первый регулярный рейс по маршруту Дубай — Пермь — Дубай авиакомпания Flydubai выполнила 5 июня. Перелёты выполнялись раз в неделю по субботам.

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