Авиакомпания Flydubai открыла прямые рейсы из Перми в Дубай Они будут осуществляться один раз в неделю по субботам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

5 июня авиакомпания Flydubai выполнила первый регулярный рейс по маршруту Дубай — Пермь — Дубай, сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

В честь открытия международного направления новой авиакомпании самолёт Flydubai прошёл сквозь водяную арку, созданную с помощью брандспойтов пожарных автомобилей.

Пассажиры рейса Пермь — Дубай вместе с посадочным талоном получили памятные подарки от авиакомпании и аэропорта. А первому зарегистрированному пассажиру рейса вручили сертификат на два бесплатных авиабилета для будущих полётов на любом рейсе Flydubai.

Регулярные полеты по маршруту Пермь — Дубай — Пермь будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.





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