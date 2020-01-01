Мария Сыропятова Мэрия требует демонтировать 17 гаражей в Мотовилихе Пока добровольно Поделиться Поделиться Твитнуть

демонтаж гаражей в Мотовилихе

Администрация Перми

Администрация Перми требует добровольно демонтировать 17 металлических гаражей в Мотовилихинском районе. Согласно объявлению все они расположены по адресу ул. Чехова, 22 на муниципальной земле. Собственники не выявлены.

В администрации Мотовилихинского района пояснили, что в добровольном порядке демонтированы два объекта. В случае невыполнения требований властей в отношении гаражей будет выпущено распоряжение о принудительном демонтаже. В планах у районной администрации — выпустить его 6 сентября.

Принудительно демонтированные объекты будут размещены подрядчиками на площадке временного хранения на ул. Бригадирской, 22б, срок хранения — 6 месяцев с момента демонтажа.

Напомним, что в Мотовилихинском районе этим летом районные власти активно занимаются очисткой муниципальных земель от гаражей и других сооружений. Например, это коснулось металлических гаражей на бульваре Гагарина, 56, ул. Красногвардейской, 7/2, Старцева, 3 и 5, а также ул. Макаренко, 28.

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