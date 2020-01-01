Елена Синица В Мотовилихинском районе приступили к принудительному демонтажу гаражей Десять боксов убрали 2 августа, сегодня снос продолжается Поделиться Поделиться Твитнуть

демонтаж гаражей в Мотовилихе

Администрация Перми

Администрация Мотовилихинского района Перми принудительно демонтирует 21 гараж по ул.Макаренко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Как сообщают в отделе благоустройства Мотовилихинского района, специалисты администрации размещали уведомления о необходимости демонтировать гаражи, однако в нужный срок ни один гараж добровольно не убрали.





Как пояснили в мэрии, 2 августа подрядчик приступил к сносу незаконных объектов на улице Макаренко, 28. Сейчас убрали уже 10 гаражей, демонтаж продолжается.





«После принудительного демонтажа объект и находящееся в нём имущество хранятся на специальной площадке шесть месяцев с даты демонтажа, по истечении срока имущество утилизируются», — напомнили в администрации Мотовилихинского района.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.