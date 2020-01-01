Мария Сыропятова Администрация Перми требует демонтажа двух десятков гаражей в Мотовилихе Все они находятся на ул. Макаренко, 28 Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мэрия Перми требует от собственников добровольного демонтажа 21 металлического гаража в Мотовилихинском районе. Все они расположены по адресу ул. Макаренко, 28.

Согласно объявлению собственники гаражей не установлены. В администрации Мотовилихинского района говорят, что демонтаж необходим для освобождения муниципальной земли. Срок добровольного демонтажа — до 23 июля 2021 года, после чего специалисты администрации района выйдут с проверкой и проведут учёт объектов.

В случае если объекты не будут демонтированы добровольно, администрация снесёт их принудительно.

«После принудительного демонтажа объект и находящееся в нём имущество хранятся на специальной площадке шесть месяцев с даты демонтажа, по истечении срока хранения объект и находящееся в нём имущество утилизируются», — пояснили ситуацию в администрации Мотовилихинского района Перми.

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