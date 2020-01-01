Мария Сыропятова Администрация Перми приступила к принудительному сносу гаражей в Мотовилихе Примерно 70% гаражей демонтированы собственниками добровольно Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Городские власти начали принудительный демонтаж металлических гаражей в Мотовилихинском районе Перми. Согласно соответствующему распоряжению работы начаты 29 июня.

Ранее администрация Мотовилихинского района Перми потребовала у собственников 236 гаражей убрать своё имущество с муниципальной земли, вывесив соответствующие объявления. В администрации считают, что гаражи были размещены незаконно. Все объекты расположены в микрорайонах Городские Горки (б. Гагарина, 56), Висим (ул. Красногвардейская, 7/2) и Садовом (ул. Старцева, 3 и 5).

Как пояснили в администрации Мотовилихинского района, в принудительном порядке уже демонтированы четыре объекта на ул. Красногвардейской, 7/2 в микрорайоне Висим.

«Принудительный демонтаж проводится для освобождения земельных участков. Собственники металлических гаражей были уведомлены в установленном законом порядке. Добровольно демонтировано порядка 70% от общего числа расположенных незаконно объектов», — прокомментировали ситуацию в администрации Мотовилихинского района.

Работы по принудительному демонтажу оставшихся объектов будут завершены к 27 июля 2021 года. Все объекты и находящееся в них имущество хранятся на специальной площадке в течение шести месяцев с даты демонтажа. После истечения срока хранения объект и находящееся в нём имущество будут утилизированы.

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