Олеся Максименко

Из Перми планируется запустить прямые авиарейсы в Австрию и Болгарию

Nordwind Airlines начнёт перелёты в Зальцбург, Инсбрук и Софию

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аэропорт

  Константин Долгановский

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind Airlines разрешение на регулярные рейсы из Перми в города Австрии и Болгарии. Информация появилась на сайте ведомства.

Из Большого Савино самолёты в Зальцбург, Инсбрук и Болгарию могут летать по семь раз в неделю.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 10 сентября открываются прямые авиаперелёты из Перми в Хургаду.


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