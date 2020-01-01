Олеся Максименко Из Перми планируется запустить прямые авиарейсы в Австрию и Болгарию Nordwind Airlines начнёт перелёты в Зальцбург, Инсбрук и Софию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind Airlines разрешение на регулярные рейсы из Перми в города Австрии и Болгарии. Информация появилась на сайте ведомства.

Из Большого Савино самолёты в Зальцбург, Инсбрук и Болгарию могут летать по семь раз в неделю.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 10 сентября открываются прямые авиаперелёты из Перми в Хургаду.





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