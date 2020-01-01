Российская авиакомпания запросила разрешения на полёты из Перми в города Австрии и Болгарии «Северный ветер» планирует открыть рейсы в Зальцбург, Инсбрук и Софию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») запросила у Росавиации допуск на открытие международных рейсов из Перми в две европейские страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Авиакомпания планирует открыть рейсы из Большого Савино в Зальцбург и Инсбрук (Австрия), а также в Софию (Болгария). Запрашиваемая частота рейсов — семь раз в неделю.

Ранее Росавиация выдала допуски на вылеты из Перми в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Ларнаку. Разрешение на полёты получили четыре авиакомпании.





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