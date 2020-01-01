Анна Брюханова Росавиация выдала допуски на вылеты из Перми в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Ларнаку Разрешение на полёты получили четыре авиакомпании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило заявки четырёх авиакомпаний на осуществление международных пассажирских перевозок из аэропорта Перми. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.

Так, Red Wings Airlines сможет выполнять по четыре рейса в неделю до Хургады и Шарм-эш-Шейха (Египет).

Авиакомпания NordStar запрашивала и получила допуск на вылеты по обоим направлениям до трёх раз в неделю.

Перевозчик Royal Flight рассматривает вариант осуществления пяти вылетов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

ООО «Авиакомпания «Икар» планирует запустить четыре рейса в неделю из Перми до Ларнаки (Кипр).

Напомним, что авиасообщение с египетскими курортами возобновилось 9 августа.

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