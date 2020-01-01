Вторую золотую медаль завоевали пермские спортсмены на Паралимпиаде в Токио Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Паралимпийский комитет РФ

Пермская спортсменка Галина Липатникова, толкнув ядро на 11,03 м, стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио. Легкоатлетка выступала в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Пермячка является серебряным призёром чемпионатов мира и Европы.

Ранее золото на этих стартах завоевал пермяк Евгений Торсунов. Он был лучшим в прыжках в длину.

Другой наш земляк Фёдор Рудаков стал бронзовым призёром в беге на 1500 м.





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