Вторую золотую медаль завоевали пермские спортсмены на Паралимпиаде в Токио
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Пермская спортсменка Галина Липатникова, толкнув ядро на 11,03 м, стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио. Легкоатлетка выступала в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
Пермячка является серебряным призёром чемпионатов мира и Европы.
Ранее золото на этих стартах завоевал пермяк Евгений Торсунов. Он был лучшим в прыжках в длину.
Другой наш земляк Фёдор Рудаков стал бронзовым призёром в беге на 1500 м.
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