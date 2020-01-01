Пермский легкоатлет принёс России золото на Паралимпиаде в Токио Евгений Торсунов с новым рекордом выиграл соревнования по прыжкам в длину Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский легкоатлет Евгений Торсунов принёс 18-ю золотую медаль для российской сборной на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает минспорта Прикамья.

Спортсмен выиграл соревнования по прыжкам в длину в категории T36. В лучшей попытке он показал результат 5,76 м. Это новый паралимпийский рекорд.

Торсунову также принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине — 5,93 м. Его он установил в 2016 году.

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