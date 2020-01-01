Андрей Стрельцов Пермский бегун на Паралимпиаде в Токио завоевал «бронзу» Фёдор Рудаков установил на дистанции 1,5 км личный рекорд Поделиться Поделиться Твитнуть

Фёдор Рудаков завоевал «бронзу» Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 1500 метров в группе для слепых и слабовидящих. Согласно правилам, ему помогал сопровождающий, так же пермяк Владимир Мясников.

Рудаков установил личный рекорд в забеге на дистанции — 4 мин. 05,55 сек.

Спортсмену 27 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 1500 метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5000 метров.

Напомним, накануне пермский спортсмен Евгений Торсунов завоевал «золото» на Паралимпийских играх в японском Токио в прыжках в длину в классе T36».

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