Елена Синица Использование QR-кодов для оплаты проезда в пермских трамваях №6 откладывается Заминка возникла с обновлением мобильного приложения «Транспортная карта Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Старт оплаты проезда по QR-кодам в трамваях №6, который ранее на 31 августа анонсировал мэр Перми Алексей Дёмкин, откладывается. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Чтобы пользоваться новым сервисом, необходимо загрузить обновлённую версию мобильного приложения «Транспортная карта Пермь», однако пока скачать её нельзя.





Как рассказали в администрации, сейчас обновление для приложения отправлено на размещение в «Play Маркет», и уже в ближайшее время оно станет доступно для пользователей.операционной системы Android.





Позже обновление станет доступно для скачивания и в App Store.





Через зарегистрированный профиль можно будет выпустить цифровую карту. Она будет привязана к мобильному приложению. После её пополнения оплату проезда можно будет совершить за любое количество человек.





Отметим, что пассажиры смогут выбрать наиболее удобный способ оплаты: наличными или картой кондуктору, который работает в салоне, или самостоятельно с помощью приложения.





Напомним, ранее сообщалось, что на четырёх транспортных маршрутах в тестовом режиме запустили бескондукторную систему оплаты проезда.

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