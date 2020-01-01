Елена Синица В Перми запустили бескондукторную систему оплаты на четырёх транспортных маршрутах На них контролёры будут проводить ежедневные проверки Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Власова

В Перми с 1 сентября в тестовом режиме будет работать бескондукторная система оплаты проезда в трамвае №8, автобусах №4, №59, №80. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что на этих маршрутах проезд можно будет оплатить через стационарные валидаторы. Если пассажир планирует воспользоваться наличными или совершить пересадку, то это можно сделать через водителя.





Отмечается, что стационарные валидаторы не печатают билеты. При этом трамваи №8 оборудованы специальными валидаторами, которые позволяют получать пересадочные талоны без помощи водителя.





Они будут установлены в вагоне трамвая на площадке у второй двери. Рядом с валидатором будет размещена поэтапная инструкция по оплате проезда. Так, для печати билета при оплате банковской или транспортной картами необходимо будет нажать на валидаторе цифру «1», приложить карту к валидатору до звукового сигнала.





Для печати пересадочного талона пассажиру необходимо будет сверить время, отведённое на пересадку, нажать на валидаторе цифру «6» и зелёную клавишу «Enter». В случае если пассажир не планирует совершение пересадки, произвести оплату можно на стационарных валидаторах. Они расположены на поручне у каждой двери.





Контролёры МКУ «Гортранс» будут ежедневно проводить проверки на этих маршрутах. В случае выявления безбилетного пассажира будет составлен акт об административном правонарушении.

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