Елена Бардукова Начнём с трамвая №6 Мэр Перми анонсировал изменения в работе общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прямого эфира на своей странице в «ВКонтакте» глава Перми Алексей Дёмкин ответил на большой блок вопросов, касающихся работы общественного транспорта.

Пермяки интересовались возможностью оплаты проезда по QR-коду, изменениями в движении автобусов и трамваев и новыми «Львятами».

Оплата по QR-коду

С 31 августа пассажиры трамвайного маршрута №6 смогут оплатить проезд с помощью QR-кода. Такая возможность появится в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь».

«При наведении телефона на QR-код приложение предложит пассажиру оплатить проезд с помощью мобильного банка, а не по карте через валидатор. Обновление позволит через зарегистрированный профиль выпустить цифровую карту, которая будет привязана к мобильному приложению по аналогии с виртуальными банковскими картами», — объяснил градоначальник.

Таким способом можно будет заплатить за любое количество пассажиров, сохранится и возможность бесплатной пересадки.

«Также к одной виртуальной карте, которая действует в режиме электронного кошелька, можно будет привязать несколько мобильных устройств, чтобы, например, члены одной семьи могли пользоваться одним счётом», — добавил мэр.

В дальнейшем опыт оплаты проезда с помощью QR-кода планируется распространить на другие маршруты.

Продлили до Гознака

Автобусный маршрут №19 «Липовая гора» — «Ул. Попова» с 1 сентября будет курсировать до печатной фабрики «Гознак».

Решение продлить маршрут было принято после многочисленных обращений жителей домов в районе Гознака и ул. Блюхера с просьбой восстановить сообщение с Комсомольским проспектом и ул. Героев Хасана.

Кроме того, с 1 сентября изменится движение автобуса маршрута №78 «М/р Кислотные Дачи» — «ПНИПУ», который начнёт заезжать в микрорайон Чапаевский.

Новые «Львята»

В ходе прямого эфира пермяки поинтересовались, когда будет запущено трамвайное сообщение по ул. Уральской и где обещанные новые «Львята».

Алексей Дёмкин ответил, что с 30 августа на ул. Уральской начнётся обкатка путей вагоном-лабораторией: «Непосредственно движение трамваев планируется запустить в середине сентября, но точная дата зависит от результатов обкатки».

Что касается новых трамваев, документы на закупку уже в контрактной службе, согласуются последние юридические процедуры.

Закупка 10 трамваев, по словам мэра, будет объявлена в сентябре, при этом в контракте будет прописано, что поставить трамваи необходимо уже в этом году.

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