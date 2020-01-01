Елена Синица Новое здание Пермского краевого суда будет достраивать ПЗСП Подрядчик выполнит работы за 154,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Завершилось определение подрядчика на достройку нового здания Пермского краевого суда (ул. Луначарского, 4). Работы за 154,3 млн руб. будет выполнять АО «Специализированный застройщик ПЗСП». Информация размещена на портале госзакупок.

Напомним , площадь достройки согласно проектной документации — 934,0 кв. м. Строительные работы подрядчик должен завершить до 20 декабря 2021 года.





Строительство объекта ведётся с 2018 года. Объект должны были сдать к концу 2019 года, но исполнитель работ — «Ижевская строительная компания» — в одностороннем порядке отказался от выполнения контракта из-за просрочки оплаты.





В новом здании планируется разместить музей, библиотеку, сотрудников аппарата суда, помещения для работников прокуратуры и адвокатов.

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