Новое здание Пермского краевого суда собираются достроить до конца года Максимальная цена контракта составляет 154,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермским краевым судом объявлен аукцион на строительство нового здания на ул. Луначарского, 4. Максимальная цена контракта составляет 154,3 млн руб., сообщает «Рифей».

Площадь застройки согласно проектной документации — 934,0 кв. м. Строительные работы подрядчик должен завершить до 20 декабря 2021 года.

Напомним, строительство объекта ведётся с 2018 года. Объект должны были сдать к концу 2019 года, но исполнитель работ — «Ижевская строительная компания» — в одностороннем порядке отказался от выполнения контракта из-за просрочки оплаты.

В новом здании планируется разместить музей, библиотеку, сотрудников аппарата суда, помещения для работников прокуратуры и адвокатов.

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