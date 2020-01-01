Елена Синица
Пермский институт культуры начнёт учебный год в офлайн-режиме
Сертификат о вакцинации или
Пермский государственный институт культуры (ПГИК) начнёт новый учебный год в очном режиме. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.
Уточняется, что решение касается всех направлений и курсов дневного отделения.
Для посещения института культуры студентам не понадобятся сертификаты о вакцинации, справки об антителах или ПЦР-тесты.
В общежития также можно заселяться без них.
В вузе продолжат действовать масочный режим и социальная дистанция.
Напомним, ранее сообщалось, что очно будут обучаться студенты НИУ ВШЭ и часть студентов ПГНИУ.
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