Елена Синица Почти всех студентов ПГНИУ допустят к очному обучению Сертификат о вакцинации не понадобится Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большая часть студентов ПГНИУ начнёт учебный год в обычном формате. Для доступа к очным занятиям не понадобится сертификат о прививке от COVID-19, медотвод от вакцинации или результат ПЦР-теста. Перми Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

Уточняется, что в дистанционном режиме учиться начнёт только часть магистрантов второго курса, все аспиранты и студенты-заочники.





Для заселения в общежития также не понадобится предоставлять подтверждение о наличии антител, свидетельство о прививке или отрицательный тест ПЦР.





«Перед принятием решения об очном начале учебного года мы сверились с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ, оперативным штабом и Роспотребнадзором. ПГНИУ продолжит отслеживать эпидемиологическую ситуацию в вузе и крае. Поэтому в случае вспышки заболеваемости или появления новых рекомендаций регионального или федерального уровней будет возможно изменение формата обучения, — комментирует ректор вуза Дмитрий Красильников. — Для нас очень важно, чтобы студенты могли в полной мере воспользоваться возможностями университета. Надеюсь, что в сентябре ещё больше обучающихся вакцинируются. От этого и от соблюдения мер безопасности зависит сохранение обычного режима обучения».





При этом в вузе продолжат действовать ограничительные меры. При входе в корпуса нужно пройти контроль температуры тела при помощи бесконтактных термометров. При температуре 37,5 градуса и выше проживающих в Перми направят домой, а жителей общежитий — в здравпункт ПГНИУ. Там медработники проведут осмотр и вызовут бригаду скорой помощи. Также необходимо ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств, которые установлены в университете.





Иностранные студенты ПГНИУ начнут учебный год в том же формате. Бакалавры очного отделения начнут обучение в традиционном формате, а магистранты второго курса, все аспиранты и заочники — дистанционно.





Однако перед приездом они должны не менее чем за 10 дней уведомить о дате въезда Управление международных связей ПГНИУ по электронной почте. Не ранее чем за три дня до прибытия иностранному студенту необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.





Затем при отрицательном результате нужно предоставить подтверждение на русском или английском языке. Повторный тест необходимо сделать в течение 72 часов после въезда в Россию. До получения результатов повторного теста требуется соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания. При необходимости вуз предоставит специальное изолированное помещение для обсервации.





Напомним, ранее стало известно, что пермский кампус НИУ ВШЭ допустит к очному обучению всех студентов.

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