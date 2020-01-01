Елена Синица Пермская «Вышка» допустит к очному обучению всех студентов В общежития также можно будет заселиться без сертификата о вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый учебный год в пермском кампусе НИУ ВШЭ начнётся в очном режиме для всех студентов. Соответствующие изменения внесены в приказ. Об этом «Новому компаньону» сообщила замдиректора НИУ ВШЭ Екатерина Загороднова.

«С учётом эпидемиологической ситуации в Перми и отсутствия новых предписаний Роспотребнадзора университет начинает новый учебный год офлайн для всех студентов, вне зависимости от наличия у обучающихся сертификата о прививках», — пояснила Екатерина Загороднова.

Отмечается, что в общежития можно будет заселиться также без сертификата о вакцинации.

При этом в вузе будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция, в одной аудитории смогут находиться не более 50 человек, а не менее четверти занятий будут организованы в синхронном дистанционном формате.

«При составлении расписания мы выделили не более трёх дней в неделю для офлайн-занятий», — добавила Екатерина Загороднова.

Майноры, МАГОЛЕГО и университетские факультативы останутся в онлайн-формате.

Иностранные студенты, которые пока не получили визу или по каким-то другим причинам не могут въехать на территорию РФ, будут учиться в онлайн-формате.





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