Андрей Стрельцов
«Молот» одержал вторую победу на турнире в Тюмени
Пермская хоккейная команда обыграла «Челмет»
В матче второго круга предсезонного хоккейного турнира, посвящённого Дню образования Тюменской области, «Молот» встретился с челябинским клубом «Челмет» и уверенно победил 4:1.
В составе пермской команды отличились Матвей Банников, Игорь Зенчиков и дважды Илья Чефанов.
В первом матче подопечные Альберта Логинова выиграли у «Омских крыльев», и теперь в борьбе за главный трофей они встретятся с хозяевами — тюменским «Рубином».
Это последний предсезонный турнир для пермской команды, и уже 6 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ она примет на своей площадке ХК «Ростов».
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