Андрей Стрельцов «Молот» одержал вторую победу на турнире в Тюмени Пермская хоккейная команда обыграла «Челмет» Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче второго круга предсезонного хоккейного турнира, посвящённого Дню образования Тюменской области, «Молот» встретился с челябинским клубом «Челмет» и уверенно победил 4:1.

В составе пермской команды отличились Матвей Банников, Игорь Зенчиков и дважды Илья Чефанов.

В первом матче подопечные Альберта Логинова выиграли у «Омских крыльев», и теперь в борьбе за главный трофей они встретятся с хозяевами — тюменским «Рубином».

Это последний предсезонный турнир для пермской команды, и уже 6 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ она примет на своей площадке ХК «Ростов».

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