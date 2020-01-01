Андрей Стрельцов ХК «Молот» обыграл в Тюмени команду из Омска Пермские хоккеисты участвуют во втором предсезонном турнире Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот» на турнире в Тюмени, посвящённом Дню образования Тюменской области, выиграл у ХК «Омские крылья». Пермские хоккеисты без особого труда добыли победу со счётом 6:3.

Свой голевой счёт пополнили Григорий Глебов, Денис Цыганов, Даниил Сероух, Камиль Шиафотдинов, и дважды отличился Алексей Шубин.

Также в турнире принимают участвуют хозяева и ХК «Челмет». Следующую игру «Молот» проведёт в субботу, 28 августа, с челябинской командой.

Напомним, ранее «Молот» занял втрое место на Кубке Прикамья.

В регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022 пермская хоккейная дружина стартует 6 сентября, когда в родных стенах примет ХК «Ростов».

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