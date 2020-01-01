На Тихом Компросе в Перми вырубят 44 дерева Экологи признали их аварийными Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам комиссионного обследования с участием экологов на Тихом Компросе в Перми выявлено 44 дерева, имеющих разные виды поражений (усыхание, заселение вредителями, вывернутая корневая система и пр.), а поэтому представляющих опасность для жителей города (могут упасть при сильных порывах ветра). Было принято решение заменить эти деревья на саженцы-крупномеры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметили в администрации, что на участке проспекта от ул. Белинского до ул. Чкалова произрастают 1495 деревьев и кустарников. Кроме того, по итогам обследования было принято решение о сохранении восьми деревьев из тех, которые сначала планировалось заменить, а также об увеличении площади газона.

Напомним, вырубку старых деревьев на Комсомольском проспекте начали в 2019 году: тогда убрали 23 старых липы.

Из-за общественного резонанса на месте вырубки прошло заседание временной депутатской комиссии по дорогам и благоустройству.





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