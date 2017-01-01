С начала реконструкции аллеи Комсомольского проспекта удалено 23 дерева
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В рамках реконструкции аллеи Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской было убрано 23 дерева.
Причина — часть деревьев была старой, а также часть деревьев мешала укладке подземных коммуникаций.
Как отметили в пресс-службе горадминистрации, вместо убранных деревьев этой осенью на Комсомольском проспекте будут высажены новые липы-«крупномеры» высотой более 3 м:
«После заключения контракта с питомником будет высажено 46 деревьев», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, работы на аллее начались 2 июля.
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