Елена Синица В Перми с 1 сентября начнут внедрять бескондукторную систему оплату проезда Полностью отказаться от кондукторов планируется с января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Внедрение бескондукторной системы оплаты проезда в Перми начнётся 1 сентября. Об этом сообщил начальник дептранса Анатолий Путин на заседании консультативного совета по транспортному обслуживанию в горадминистрации, передаёт портал Properm.

В сентябре запустить систему планируется в 55 автобусах. Далее ежемесячно бескондукторную оплату начнут вводить в одном из районов, начиная с отдалённых.

Полностью отказаться от кондукторов городские власти планируют к 1 января 2022 года.





Отмечается, что введут и изменения в региональные законы. В частности, увеличивающие размер штрафа за безбилетный проезд.





Напомним, в феврале-марте 2021 года на трёх городских маршрутах (автобусы №4 и №80 и трамвай №6) проводился эксперимент по бескондукторной оплате проезда. На маршрутах у каждой двери были установлены стационарные валидаторы. Оплатить проезд наличными или совершить бесплатную пересадку можно было при помощи водителя.





Средняя доля безбилетников к концу марта составила 17,2%.

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