Елена Синица Торги по одному из лотов «Мотовилихинских заводов» признаны состоявшимися ЗАО «Специальное конструкторское бюро» приобрело оборудование на 1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» приобретёт товарно-материальные ценности, которые на торги выставило ПАО «Мотовилихинские заводы». Цена приобретения — 1,091 млн руб. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В перечень приобретаемого входят 46 объектов. В том числе пневмостопор, цилиндр перемещения груза, колонна крана и другое оборудование.

«Единственному участнику торгов будет предложено заключить договор купли-продажи по начальной цене лота (1,091 млн руб.) в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». У единственного участника имеется заинтересованность по отношению к кредиторам и должнику, поскольку должник является единственным акционером ЗАО «СКБ», — говорится в реестре.

Напомним, конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» также выставил на торги пермский УДС «Молот» (начальная стоимость имущественного комплекса уменьшена до 631,9 млн руб.) и другое непрофильное имущество. Торги должны состояться 20 сентября.

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