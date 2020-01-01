Елена Бардукова Полноценное движение транспорта по ул. Попова возобновится 28 августа Подрядчик завершает работы на проезжей части Поделиться Поделиться Твитнуть

Уже в субботу, 28 августа, на ул. Попова в Перми будет запущено полноценное движение транспорта. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

По словам мэра, на улице завершается последний, третий, этап реконструкции. Подрядчик ведёт работы на участке от ул. Окулова до ул. Петропавловской и на пересечении улиц Монастырской и Попова.

После окончания реконструкции на ул. Попова появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта (по направлению к Коммунальному мосту) на участке от ул. Петропавловской до остановки общественного транспорта «Ул. Окулова».

Также в рамках реконструкции ул. Попова проводится переустройство подземных коммуникаций.

Количество полос движения на примыкании к ул. Петропавловской увеличится. Кардинально изменится схема организации движения с точки зрения появления дополнительной полосы на подъём, которая будет уходить в ул. Монастырскую.

Напомним, реконструкция участка ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Монастырской стартовала 10 апреля.

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