В Перми ограничат движение по улице Попова и закроют Монастырскую Ограничения связаны со строительством многофункционального центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С 10 апреля до 18 июня будет временно ограничено движение транспорта по ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Петропавловской. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Для движения закроют две полосы по нечётной стороне ул. Попова. Транспорт по направлению от Коммунального моста к ул. Петропавловской пустят в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение по Попова от ул. Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объёме.

С 19 июня до 16 июля будет временно ограничено движение машин по ул. Попова на участке от Окулова до Монастырской. Перекроют две полосы по нечётной стороне ул. Попова. Движение транспорта по направлению от Коммунального моста к Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по Попова от ул. Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объёме.

В этот же период временно закроют движение по ул. Монастырской на перекрёстке с Попова. Объезд закрытого перекрёстка организуют при движении на Коммунальный мост по улицам Осинской и Окулова, при движении к ул. Свердловской — по улицам Ленина, Крисанова, Монастырской и Окулова.

Для обеспечения транспортной доступности на участках ул. Монастырской от Свердловской до Попова и от Осинской до Попова будет организовано двустороннее движение.

С 17 июля до 30 августа временно ограничат движение транспорта по ул. Попова на участке от Монастырской до Петропавловской. Для движения закроют две полосы по чётной стороне ул. Попова. Движение по направлению от Коммунального моста к Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по ул. Попова от Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится полностью. При этом возобновится движение по Монастырской на перекрёстке с ул. Попова и участке ул. Попова от Окулова до Монастырской.

Меры связаны с выполнением работ по реконструкции ул. Попова в рамках строительства многофункционального центра с гостиницей.

Работы будет выполнять ООО «Техдоргрупп».

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