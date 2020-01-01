Елена Синица Профильный комитет краевого парламента поддержал поправки в бюджет Дефицит региональной казны сократится на 1,3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты комитета по бюджету Законодательного собрания Прикамья поддержали поправки в основной финансовый документ. По доходной части у Контрольно-счётной палаты (КСП) вопросов нет, а вот по расходной — есть ряд замечаний.

В частности, за счёт бюджета предлагается увеличить объём ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП). При этом, по словам председателя КСП Геннадия Тушнолобова, на момент проведения экспертизы в АИП не внесены изменения по объёмам финансирования.





«Сами написали, сами утвердили документ, сами же и нарушают», — прокомментировал Тушнолобов.





Кроме этого, он отметил, что семь объектов строительства сместили на более поздний срок, а «пояснений в этом плане хороших нет».





Помимо этого, законопроект предполагает включить расходы на строительство четырёх новых объектов инфраструктуры. В том числе на приобретение недвижимости для создания краевого молодёжного центра предлагается выделить 300 млн руб. В качестве обоснования представлено единственное предложение ООО «Яуза Девелопмент», а мониторинг цен на рынке коммерческой недвижимости не проведён, говорит Тушнолобов.









Серьёзные замечания имеются по реализации средств для приобретения УДС «Молот» , отметил Тушнолобов. Одним из требований к участникам закупки является отсутствие решения арбитражного суда об их банкротстве. А вот ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом ещё в 2018 году.





«Как это всё будет реализовываться, нам пояснить не смогли», — заключил Тушнолобов.





У государственно-правового управления замечаний и предложений по законопроекту нет.





Министр финансов Екатерина Тхор в свою очередь добавила, что все недочёты, выявленные КСП, будут устранены между чтениями.





Напомним, согласно поправкам доходы и расходы в 2021 году предлагается увеличить на 3,3 млрд руб. и 2 млрд руб. соответственно. Дефицит краевого бюджета сократится на 1,3 млрд руб.

В 2022 году предлагается сократить финансирование госпрограмм и непрограммных мероприятий на 659,8 млн руб., а в 2023-м — увеличить на 206,3 млн руб.





Поправки предполагают увеличение расходов на строительство краевой музыкальной школы и их уменьшение на приспособление корпуса производственных железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс. Расходы на пермский зоопарк в сумме 176,3 млн руб. предложено перенести с 2021 года на 2023-й.





В результате комитет принял решение рекомендовать парламенту принять законопроект в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Кроме этого, краевому правительству рекомендовано устранить замечания КСП до 1 октября 2021 года.

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