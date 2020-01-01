Движение транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург восстановлено Участок дороги перекрывали из-за лесного пожара Поделиться Поделиться Твитнуть

В МЧС Пермского края сообщили о восстановлении движения автотранспорта по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург.

Во вторник, 24 августа, из-за лесного пожара у города Ревды Свердловской области было приостановлено движение на участке с 320-го по 326-й км.

В результате образовалась автомобильная пробка, передаёт ВЕТТА.

Открыли движение в 18:50 24 августа.

Узнать о состоянии проезда сейчас можно по круглосуточному бесплатному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.

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