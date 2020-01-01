Движение транспорта по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург восстановлено
Участок дороги перекрывали из-за лесного пожара
В МЧС Пермского края сообщили о восстановлении движения автотранспорта по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург.
Во вторник, 24 августа, из-за лесного пожара у города Ревды Свердловской области было приостановлено движение на участке с 320-го по 326-й км.
В результате образовалась автомобильная пробка, передаёт ВЕТТА.
Открыли движение в 18:50 24 августа.
Узнать о состоянии проезда сейчас можно по круглосуточному бесплатному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.