Участок трассы Пермь — Екатеринбург закрыли из-за лесного пожара Огонь вплотную подошёл к дороге Поделиться Поделиться Твитнуть

Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревды в Свердловской области закрыт для движения всех видов транспорта из-за лесного пожара. Об этом во вторник, 24 августа, ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор».

В компании пояснили, что движение остановлено на участке с 318-го по 326-й км и организован его объезд через село Первомайское, посёлок Билимбай или Первоуральск.

«Дорогу не откроем, пока не потушат пожар», — подчеркнули специалисты ФКУ.

В администрации Ревды агентству рассказали, что в городском округе действуют пять лесных пожаров и причина всех их — человеческий фактор.





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