Депутат гордумы Илья Лисняк сложил полномочия Как член другой партии, он не может представлять ЛДПР Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Лисняк

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На последнем заседании Пермской городской думы депутаты лишили Илью Лисняка мандата. Соответствующее заявление он внёс во время обсуждения повестки. Как пояснил сам депутат, решение связано со вступлением в партию «Справедливая Россия — За правду».

«В середине июля я вступил в «Справедливую Россию» и был выдвинут на выборы депутатов ЗС, весь месяц я намерен посвятить командной работе на выборах и не хотел бы ассоциироваться ни с какими политическими организациями, кроме «Справедливой России». Поэтому оставлять за собой «для галочки» списочный мандат от другой фракции нет никакого смысла», — заявил депутат.

Напомним, Илья Лисняк был избран в Пермскую гордуму в 2016 году по спискам партии ЛДПР. Весной 2021 года он написал заявление о выходе из партии, однако реготделение его долго не рассматривало. Свердловский районный суд 9 июня обязал ЛДПР снять Лисняка с партийного учёта. В июле Пермский краевой суд оставил решение в силе.

Координатор реготделения ЛДПР в Пермском крае Олег Постников направил в избирательную комиссию Перми жалобу, в которой он просил исключить из заверенного списка кандидатов партии «Справедливая Россия — За правду» депутата гордумы Перми от ЛДПР Илью Лисняка, поскольку он является членом ЛДПР. Избирком жалобу Олега Постникова оставил без удовлетворения, посчитав, что это привело бы к нарушению избирательных прав, а именно конституционного права гражданина Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления. Лисняк возглавляет муниципальную группу «Свердловская №10».

Краевой избирком, куда также обратился Постников, 20 июля в жалобе отказал. Согласно п. 4.12 Устава ЛДПР членство в партии автоматически прекращается после вступления в другую партию. Принятия отдельного решения по этому поводу не требуется. А Лисняк предоставил доказательство, что является членом «Справедливой России — За правду». По закону «О политических партиях» порядок и условия вхождения и исключения из партии регламентируются именно партийными уставами.

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