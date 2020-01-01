Краевой избирком не стал исключать Илью Лисняка, Марка Коробова и Ирину Форсюк из списка эсеров Они автоматически перестали быть членами ЛДПР после вступления в «Справедливую Россию» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Координатор ЛДПР в Пермском крае Олег Постников обратился в избирком с жалобой, в которой он требовал исключить из списка партии «Справедливая Россия — За правду» кандидатов Илью Лисняка, Марка Коробова и Ирину Форсюк. Они, по мнению Постникова, являются членами ЛДПР и по закону не могут быть выдвинуты от другой партии.

Краевой избирком 20 июля в жалобе отказал. Во-первых, на момент подачи жалобы список эсеров был не заверен. А оснований для исключения кандидата из незаверенного списка в законодательства два — отсутствие заявления о согласии баллотироваться и выдвижение в одномандатном большего числа кандидатов, чем предусмотрено мандатов. То есть такого пункта, как членство в других партиях, среди них нет.

Во-вторых, говорится в постановлении избиркома, согласно п. 4.12 Устава ЛДПР членство в партии автоматически прекращается после вступления в другую партию. Принятия отдельного решения по этому поводу не требуется. А Лисняк, Коробов и Форсюк предоставили доказательства, что являются членами «Справедливой России — За правду». По закону «О политических партиях» порядок и условия вхождения и исключения из партии регламентируются именно партийными уставами.

Поэтому исключать их из списка на основании «двойной партийности» избирком не может.

Ранее, напомним, аналогичное решение принял избирком Перми. Он также отказал в жалобе Олегу Постникову, который требовал исключить из городского списка Лисняка и Коробова.

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