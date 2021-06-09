Городской избирком не стал исключать либерал-демократов Илью Лисняка и Марка Коробова из списка эсеров Это нарушает их избирательные права Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Координатор реготделения ЛДПР в Пермском крае Олег Постников направил в избирательную комиссию Перми жалобу, в которой он просил исключить из заверенного списка кандидатов партии «Справедливая Россия — За правду» депутата гордумы Перми от ЛДПР Илью Лисняка и депутата Добрянской думы от этой же партии Марка Коробова. Они оба являются членами ЛДПР.

Лисняк возглавляет муниципальную группа «Свердловская №10», Коробов — группу «Свердловская №11».

Эсеры представили в избирком свои пояснения, а также решение Свердловского районного суда от 09.06.2021, который обязал координационный совет реготделения ЛДПР снять Илью Лисняка и Марка Коробова с партийного учёта. Его правомерность подтверждена в апелляционной инстанции.

Напомним, Илья Лисняк и Марк Коробов написали заявление о выходе из партии еще весной, однако ЛДПР с учёта их до сих пор не сняла. По избирательному законодательству, если кандидат, выдвинутый в составе списка, состоит в другой партии, то это является основанием для исключения из списка.

Избирком жалобу Олега Постникова оставил без удовлетворения.

«По итогам обсуждения избирательная комиссия города Перми пришла к выводу, что исключение Ильи Лисняка и Марка Коробова из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пермском крае», приведёт к нарушению их избирательных прав, а именно конституционного права граждан Российской Федерации быть избранными в органы местного самоуправления», — говорится в решении, которое комиссия приняла 18 июля.

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