Пермский край получил инфраструктурный кредит на 6,5 млрд руб. Его условия более выгодные, чем те, о которых говорил президент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания рассмотрят на заседании 26 августа проект закона о заключении допсоглашения о реструктуризации бюджетного кредита.

Дело в том, что в 2020 году Федерация дала региону 6,9 млрд руб. на пополнение остатков основных средств под 0,1%. Вернуть деньги надо было до 1 июля 2021 года. Однако на основании изменившегося в июне законодательства (постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 №1029) долг был реструктуризирован.

По 345 млн руб. ежегодно нужно будет вносить в 2021–2024 годах, по 1,1 млрд руб. — в 2025–2029 годах. Таким образом, в бюджете края на 2021 год высвободилось 6,56 млрд руб. Их — это обязательное условие — необходимо направить на «инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов».

Напомним, возможность получить инфраструктурный кредит в федеральном бюджете президент Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию в апреле. Однако их будут выдавать под 3%.

О том, что это именно инфраструктурный кредит, в своём блоге пишет спикер Заксобрания Валерий Сухих:

«Ещё одна экономическая новость. Наш регион получил инфраструктурный кредит в размере 6,5 млрд руб., о котором говорил Президент в своём апрельском послании. Эти средства Пермский край получит путём реструктуризации взятого ранее кредита».

На какие именно проекты будут направлены деньги, пока не известно. На встрече с главой минэка Максимом Решетниковым в конце июля Дмитрий Махонин озвучивал реновацию микрорайона ДКЖ, проекты комплексного освоения территории Центрального рынка и микрорайона Камская Долина, строительство моста через Каму и транспортно-пересадочных узлов в основных центрах городской активности, создание наземного метро.

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